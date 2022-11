Terni, il ministero della Cultura riconosce "l'eccezionale interesse culturale" della biblioteca di Ast

TERNI – La storia passa per viale Brin e il Ministero della cultura lo riconosce. Dichiarando di “eccezionale interesse culturale” la biblioteca di Ast. Un bene che costituisce un complesso bibliografico di “pregio, ricco di esemplari unici nel suo genere”, con 5mila opere che hanno contribuito a formare il personale della grande fabbrica. Meta di studiosi, ricercatori e cultori di storia e territorio, la biblioteca di Ast rappresenta tuttora uno strumento fondamentale per lo studio e l'approfondimento economico e sociale dell’Umbria e del Paese. Tra gli spazi ancora in uso, quelle imponenti scaffalature in legno che hanno ispirato i grandi del cinema, tanto da fare da sfondo a pellicole importanti: da Luchino Visconti che nel 1969 le scelse per alcune scene de La Caduta degli Dei fino all’ultimo ciak nel 2016 per la fiction Rai dedicata a Nino Manfredi. La notizia del riconoscimento del valore storico della Biblioteca, è stata accolta da Arvedi Acciai Speciali Terni con grande soddisfazione e con l’occasione l’azienda ha inteso rivolgere un duplice ringraziamento: al personale interno che nel corso degli anni ha avuto cura e premura nel custodire il fondo bibliografico fino ai giorni nostri e alla Soprintendenza dell’Umbria per aver rafforzato, attraverso questa scelta, il patrimonio culturale di Terni. «Un patrimonio che verrà sempre più condiviso con la città ed in particolare con gli studiosi, che orgogliosamente Ast accoglie quotidianamente nei propri spazi di consultazione. E’ infatti volontà di Arvedi valorizzare ampiamente il patrimonio culturale rappresentato dall’archivio storico, coinvolgendo scuole ed università con percorsi didattici, favorendone la fruizione da parte dei cultori e divulgandone il valore nei principali eventi culturali ed accademici di riferimento, a livello nazionale».