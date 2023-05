Terni, il gruppo Mi Rifiuto si offre per aiutare a ripulire la città

Il gruppo “Mi Rifiuto” si offre per ripulire le zone della città che si trovano in condizioni di abbandono e degrado.

«C’è una zona del tuo quartiere davvero sporca e vorresti ripulirla Chiamaci», è lo slogan scelto dal gruppo ambientalista ternano che da anni interviene in città per riportare il decoro in zone che lo hanno perso da tempo.

Quello che i volontari del gruppo Mi rifiuto chiedono è la collaborazione degli abitanti della zona. «Il nostro intervento non avrebbe senso se non ci fosse la sensibilizzazione dei cittadini, noi vogliamo creare una cultura del rispetto dell’ambiente, altrimenti saremmo una ditta di pulizie e senza la consapevolezza da parte degli abitanti dopo qualche giorno ci troveremmo nelle medesime condizioni che hanno spinto qualcuno a contattaci», spiegano i componenti del gruppo Mi Rifiuto.

Ultimo intervento del gruppo ambientalista ternano la pulizia del sottopasso che da via Castellina porta a Borgo Rivo, nei giorni precedenti c’era stato l’intervento sul piazzale di fronte al Globus Tenda, a due passi dall’istituto Casagrande-Cesi e dal liceo Metelli.

Chi volesse contattare il gruppo Mi Rifiuto può chiamare al numero 3805207969.