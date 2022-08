Terni, grosso ramo di pino cade sulla strada: paura in viale Tito Oro Nobili

Paura oggi pomeriggio in viale Tito Oro Nobili, ma per fortuna nessuna conseguenza grave, per il distacco di un grosso ramo di pino. E' accaduto intorno alle 17 sul lato alberato della strada che affianca il parcheggio della stazione. Il ramo, cadendo a terra ha invaso la carreggiata in direzione via Battisti e si è "accasciato" su un'auto in sosta. Per un caso puramente fortuito nessun pedone e vettura sono transitati in quel momento sulla strada che comunque è sempre molto trafficata. Questa circostanza ha fatto sì che, a parte i danni all'auto in sosta, il distacco non avesse conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, la polizia locale e i carabinieri.