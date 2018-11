TERNI Grave incidente sulla E45 dopo la galleria Capretto: una Smart sarebbe finita contro un autotreno che portava latte nel tratto che è a doppia corsia. Si tratterebbe di un frontale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Al momento si sa solo che una donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e i carabinieri stanno facendo uscire le auto a Montecastrilli e a Sangemini.

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA