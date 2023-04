Terni, grandine che sembra neve blocca la circolazione sulla Flaminia: disagi anche in Valserra

TERNI - Auto e tir messi di traverso, traffico in panne per diverso tempo e tante difficoltà per l'anomala grandinata che nel primo pomeriggio si è abbattuta in diverse zone del ternano.

L'emergenza più siginficiativa lungo la Flaminia, tra San Carlo e Molinaccio, dove nel primo pomeriggio la furia della grandine ha parallizato la circolazione. Sul posto i viigli del fuoco, la polizia stradale e l'anas, che è stata costretta a far intervenire lo spazzaneve per liberare la sede stradale dalla grandine che, avendo raggiunto in alcuni punti un'altezza di una decina di centimetri ed essendosi compattata, impediva il transito alle auto e ai mezzi pesanti.

"L'evento anomalo - spiega una nota dei vigili del fuoco - si è registrato podo dopo le 14 e la grandine, compattandosi, ha creato notevoli difficolta agli automobilisti tanto che si è reso necessario chiudere il tratto stradale della Flaminia e far intervenire uno spazzaneve". Poco dopo le 16 è stata riaperta una corsia e solo nel tardo pomeriggio, una volta terminate le operazioni di pulizia dell'intera sede stradale, la circolazione è stata riaperta in entrambi i sensi.

Forti disagi per il maltempo che si è fatto sentire con l'eccezionale grandinata di fine aprile anche nella zona di Casteltodino, a San Gemini e Montecastrilli, in Valnerina e in Valserra.