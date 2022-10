Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, a Terni: «Ecco come è nato il grande Comune»

I territori si sono indeboliti e non c'è alternativa se non provare a mettere insieme i comuni perché l’unione fa la forza. Il sindaco di Pesaro nonché presidente della Lega delle Autonomie Locali Matteo Ricci ha portato l’esperienza della sua città come modello di partecipazione all’incontro “Troppo poco in Comune? Grande Terni, per contare di più e tornare a crescere”, promosso dall’Azione Cattolica di Terni Narni e Amelia.

“Io vengo da un'esperienza di unione dei comuni pur essendo una città capoluogo di provincia - ha spiegato Ricci -e le cose stanno funzionando bene con i comuni della Bassa Vallata del Foglio nella nostra provincia abbiamo messo insieme alcuni servizi. Stiamo mettendo insieme anche i servizi sociali e al tempo stesso con un comune più piccolo che aveva delle difficoltà economiche abbiamo fatto una fusione, così Monteciccardo ha sistemato i suoi problemi economici, ha ottenuto grandi investimenti che non avrebbe mai avuto e al tempo stesso ha rafforzato il comune di Pesaro.”

Una visione di sviluppo partecipato che potrebbero essere ripresa anche dal territorio ternano-narnese pesantemente colpito da crisi industriali, impoverimento e declino demografico. Ma sembra che non interessi gli amministratori locali.

“Abbiamo avuto una forte insensibilità da parte del Comune di Terni - ha affermato il presidente di Azione Cattolica Luca Diotallevi - e questo indipendentemente dai colori politici delle giunte. Sarebbe interessante che qualche parte politica o anche tutte e due si impegnassero in una competizione a chi realizza meglio un'idea che funziona.”