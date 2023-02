Terni, gran successo del liceo scientifico Donatelli ai campionati studenteschi di sci alpino

La scorsa settimana si sono svolte a Ovindoli le fasi regionali dei Campionati Sportivi Studenteschi di sci alpino che hanno visto salire sul podio gli studenti del liceo scientifico ternano Renato Donatelli.

Ottime le prestazioni di Francesca Maria Sebastiani del primo A e di Pietro Nevi del secondo D; i due studenti si sono classificati, rispettivamente, prima e secondo nella categoria Allieve ed Allievi conquistando così il titolo di campione e vice campione regionale.

Ancora ottimi piazzamenti per il liceo Donatelli, stavolta per tutta la squadra: le ragazze grazie alle prestazioni di Lucrezia Passetti, secondo D, e Aurora Mococci, primo E, hanno vinto il titolo regionale ed hanno staccato così il pass per le finali nazionali che si disputeranno nel mese di marzo in Trentino, mentre i ragazzi con i piazzamenti di Matteo Mastriforti, del primo A ,e Matteo Astolfi, del secondo D , hanno conquistato la medaglia d’argento.