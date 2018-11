© RIPRODUZIONE RISERVATA

25 novembre, giornata internazione per l'eliminazione della violenza contro le donne. Gli appuntamenti di Terni. La distribuzione territoriale delle donne uccise (in rapporto alla popolazione femminile residente) negli anni 2012-2016 vede l’Umbria al primo posto con il 7,8%, segue la Calabria con il 6,8 e la Campania con il 6,5%.Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Istess in collaborazione con l’Accademia Rousseau, apre un dibattito sul dramma dei femminicidi a partire dal libro, scritto dalla giornalista Vanna Ugolini e dalla psicologa Lucia Magionami: Non è colpa mia. Voci di uomini che hanno ucciso le donne, edito da Morlacchi. Il libro raccoglie le interviste a tre assassini che stanno scontando la loro pena in carcere. Ne parleranno con la giornalista Vanna Ugolini, domenica 25 novembre alle ore 17 al Cenacolo San Marco Antonio Fresa, docente di filosofia, Monica Federico, psicologa, Stefania Parisi, direttrice dell’Istess e Maria Luisa Astorri, presidente dell’Accademia Rousseau, nel corso di un incontro coordinato da Arnaldo Casali. “Occorre assolutamente intensificare ogni attività, culturale in primis e poi anche politica e sociale – commenta Stefania Parisi - per contrastare più efficacemente il perpetuarsi di questa drammatica situazione”.. Il Comune di Montecastrilli il 29 novembre dedicherà un’iniziativa, che è alla seconda edizione, sul tema: “Volley Helping women”. Attraverso lo sport e con diversi ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni, delle associazioni e della musica, alla presenza anche di Mogol, la manifestazione vuole ribadire quanto sia importante attivare un’opera di sensibilizzazione nel territorio.“E’ proprio seguendo questa linea – riprende la Baiocco - che vorrei rinnovare l’appello a tutta la comunità, alla scuola, alle associazioni del territorio e a tutti coloro, uomini e donne sensibili a questa tematica, a collaborare uniti al fine di poter insieme riflettere e programmare iniziative indispensabili per contrastare ogni forma di violenza e quegli stereotipi di genere che sono alla base di una visione errata di donne e uomini della società e che possono portare purtroppo a quelle brutalità di cui oggi sentiamo troppo spesso parlare”. Nel corso di Volley “Helping Women” si svolgerà una partita fra Narni Volley e Volley Castello alle 18 al palazzetto dello sport di Montecastrilli. La gara sarà preceduta da alcuni interventi dei sindaci di Montecastrilli, Fabio Angelucci, Narni, Francesco De Rebotti e Avigliano Umbro, Luciano Conti, dall’assessore Baiocco, dal segretario internazionale del volley, Benito Montesi, dalla vice presidente del Centro Pari opportunità dell’Umbria, Sonia Berrettini e dai rappresentanti di Liberamente e del Forum Donne Amelia.L’amministrazione comunale di Terni organizza una serie di iniziative. In prima linea la biblioteca comunale che ha già inaugurato, il 21 novembre, il nuovo ciclo di incontri dal titolo ‘Le parole sono importanti’. Il 26 novembre alle 17, il caffè letterario Bct ospita l’incontro di Alessandra Carnevali, autrice del romanzo ‘Il giallo di palazzo Corsetti’. La presentazione, che si avvarrà della conduzione della psicologa e psicoterapeuta Michela Rosati, è l’occasione per presentare anche lo ‘Scaffale self help’ di Bct che è stato rinominato ‘Risolvere’. «Durante la giornata del 25 novembre – evidenzia l’assessore Proietti – collaboreremo allo stand allestito in piazza della Repubblica dalla questura di Terni per la campagna ‘Questo non è amore’ attraverso cui verrà distribuito l’opuscolo contenente informazioni aggiornate sul fenomeno. La direzione servizi sociali del Comune metterà invece a disposizione un opuscolo contenente informazioni in merito alla rete dei servizi, presenti nel territorio, dedicati alle donne vittime di violenza».Domenica 25 novembre dalle 15.30 alla Loggia degli Scolopi di palazzo dei Priori a Narni, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comune organizza mostre, flash mob e altri eventi, in parte anche grazie alla collaborazione di alcune vittime di violenza ospiti del Beata Lucia. Sarà possibile visitare la mostra di foto ‘Donne in rosso’, curata dalle studentesse dell’Università degli studi di Perugia, sede di Narni.