Se sia stata stoppata, o lei abbia detto di no, non è chiaro, e difficilmente si saprà la verità. Fatto sta che la consigliera comunale della Lega, Giulia Silvani, non entrerà in Giunta al posto della collega di partito Valeria Alessandrini, che dal due dicembre prenderà posto tra gli scranni di Palazzo Cesaroni.

Si riapre così il rebus della donna che il sindaco Latini deve trovare per sostituire l'ormai ex assessore alla scuola Alessandrini. Scelta rosa obbligata per il rispetto delle parità di genere, Latini pare orientato alla scelta esterna , nel senso che non pescherà tra i consiglieri. Mossa che permetterà al sindaco di non alterare equilibri particolarmente fragili in questa fase , caratterizzata da continui cambi di casacca. Ed ecco spuntare il nome della dirigente scolastica Cinzia Fabrizi . In passato consigliera comunale nelle lista Baldassarre, quello della Fabrizi è il nome che è filtrato dalla riunione di Giunta. Se fosse confermato, resta da capire con quale deleghe la Fabrizi entrerà nella squadra di Latini. La scuola, sebbene calzerebbe a pennello, visti anche i risultati ottenuti dalla dirigente scolastica dell'ex Itis in termini di crescita e obiettivi raggiunti, potrebbe essere un boomerang, come lo è stato per Di Girolamo con la compianta C arla Riccardi. Il rimpasto delle deleghe sarà così decisivo per sciogliere il rebus rimpasto.

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA