Terni, giovedì 22 giugno 2023: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Morganti e Comunale 5 (notturno Comunale 1).

Narni: Alberti.

Amelia: via della Repubblica.

Orvieto: Farmacia del Fanello.

Collescipoli per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Arrone per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Alviano per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

San Gemini per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Parrano per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Castelgiorgio (Menichelli) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Morre per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Fidanzata in affitto (ore 18, 21).

Rapito (ore 18, 21). The flash (ore 18, 21). Emily (ore 18, 21). Un matrimonio mostruoso (ore 18, 21). La sirenetta (ore 18, 21).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

The flash (ore 18, 21.20). Elemental (ore 17.15, 18.15, 19.15, 20, 21).

Area verde via Campania - "Il mondo in un cortile"

E tu come stai? (ore 21).

Narni – Cinema Monicelli

La sirenetta (ore 16.30). Emily (ore 18.45, 21).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 10 alle 19.

Rilascio acqua: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

NUMERI UTILI

Guardia medica Terni: 0744 275888

Guardia medica Orvieto: 0763 301884

Croce rossa Terni: 0744 220220

Croce rossa Orvieto: 0763 341727

Opera pia pubblica assistenza Terni: 0744 428150

Sportello del cittadino Terni: 0744 432201