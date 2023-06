Lunedì 19 Giugno 2023, 00:50

TERNI - E’ mezzanotte. Un ragazzo sanguinante viene soccorso da due ambulanze che arrivano a sirene spiegate a ridosso delle vie della movida. Si fermano in piazza Dalmazia, all’ingresso del varco della ztl.

Come ogni sabato sera in cuore del centro è pieno di gente. In tanti hanno assistito a una scena che sarebbe opera di un balordo ubriaco cui i poliziotti della squadra volante stanno dando la caccia da ore.

La vittima dell’aggressione, un giovane ternano che si è visto arrivare addosso un uomo adulto che brandiva una bottiglia di spumante rotta, ha lesioni al braccio sinistro. Gli operatori del 118 medicano le ferite, si accertano che qualche scheggia di vetro non abbia raggiunto gli occhi e poi portano il giovane in ospedale.

Ora si indaga su un episodio che, andato in scena nel cuore della movida, nella zona dei gradoni, nulla avrebbe a che vedere con la movida e la violenza che in passato si è consumata in quell’area senza un motivo.

Gli investigatori sono convinti che l’uomo che ha affrontato con in mano la bottiglia rotta il ragazzo il ternano, non sarebbe altro che un balordo. Un uomo ubriaco e fuori di sé che se la sarebbe presa con il primo che ha incrociato. Una vittima scelta senza alcuna ragione anche perché i due non si erano mai visti prima di sabato sera.

Alla scena hanno assistito in tanti. Il giovane ternano poco prima di mezzanotte è insieme ad alcune amiche.

Stanno parlando del più e del meno quando dal nulla si trova di fronte uno sconosciuto. In mano ha una bottiglia di spumante. Pronuncia frasi senza senso, spacca la bottiglia e poi la usa come arma contro di lui, la vittima prescelta. Quest’ultimo non ha neppure il tempo proteggersi e di capire la ragione dell’aggressione.

Si ritrova con una vasta ferita al braccio sinistro, che inizia a sanguinare. E con il vetro rotto gli ha pure sfiorato il viso.

L’allarme scatta immediatamente. Poco lontano ci sono le forze dell’ordine che come ogni fine settimana sono impegnate nella stretta vigilanza delle vie della movida.

Arrivano i poliziotti della squadra volante e con loro anche due ambulanze. I cui operatori soccorrono il giovane ternano prima di portarlo al pronto soccorso dell’ospedale.

Scattano le indagini e con esse una vera e propria caccia all’uomo.

Gli investigatori partono dalle testimonianze di chi ha assistito alla violenza. La lente viene puntata su un adulto che ai presenti è apparso fuori di testa, probabilmente per l’assunzione in dosi massicce di alcol. Nel frattempo lui è sparito dalla scena ma gli elementi in mano alla polizia lasciano pensare che la caccia all’uomo si concluderà presto e con esito positivo.