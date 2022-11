"Ladri di galline" e "drogati", «gravi affermazioni del candidato sindaco di Terni Stefano Bandecchi»: la solidarietà dell'Ordine ai giornalisti coinvolti

TERNI Comunicato congiunto dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e dell'associazione stampa Umbra dopo le esternazioni del presidente della Ternana che ha additato come "Ladri e galline" e "drogati" alcuni giornalisti ternani. «Le gravi affermazioni che il candidato sindaco di Terni, dottor Stefano Bandecchi, ha rivolto ad alcuni colleghi “non graditi”, meritano la più ferma condanna. Senza volersi addentrare in una polemica che ha assunto toni grotteschi, ci limitiamo a sottolineare come il metodo del confronto e lo stile adottati dal fondatore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, siano del tutto inadeguati.Ricordiamo, al contrario, che il grande teologo, filosofo e scienziato tedesco Cusano, di animo docile e aperto, era assertore dell’ “ignoranza dotta” nei confronti di Dio e non degli uomini. Quanto al dott. Bandecchi e alle sue dichiarazioni

denigratorie, l’Ordine si riserva di adottare ogni iniziativa, e in tutte le sedi, che riterrà utile in difesa dei colleghi e della categoria».