Terni, il giardino dell'Ex Foresteria intitolato a Bruno Cagnoli

TERNI - Un concerto, un recital, il taglio del nastro. Una cerimonia istituzionale e musicale per intitolare il giardino dell’Ex Foresteria a Bruno Cagnoli. Sabato 16 aprile il sindaco Latini, l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli, lo storico dell’arte e consigliere comunale Polo Chicchini, che con un atto di indirizzo propose, più di un anno fa, di dedicare quell’area verde a ridosso di piazza Tacito al musicologo scomparso il 22 febbraio 2009, scopriranno le targhe posizionate su via Primo Maggio e Corso Tacito, nei due accessi al parco.

«Intitolare uno spazio un tempo tanto pregiato della città, al musicologo che ha contribuito a far conoscere la grande figura di Nera Marmora - dichiara Palo Chicchini – significa anche riconoscere la vocazione di quel luogo». Diventerà un caffè concerto, infatti. Un'area in cui la gente poterà andare per incontrarsi e per ascoltare musica di qualità. «Tutto nasce dall’esigenza di dedicare uno spazio urbano a quell’uomo di spicco della cultura - chiarisce Cicchini - studioso dei rapporti tra diversi musicisti e poeti, quale è stato Bruno Cagnoli. Un personaggio che ha amato la nostra città, dove ha insegnato pe anni nei licei».

Alle 17 di sabato 16, a cura dell’Istituto musicale Briccialdi, è in programma anche un concerto a cura dell’Istituto Superiore Briccialdi. L'attore Stefano de Majo, inoltre, leggerà alcune poesie di Bruno Cagnoli.