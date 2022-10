Terni, con "Gemellarte off" i film parlano francese

TERNI - GemellArte Off 2022 alza il sipario e guarda alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità. L’appuntamento con la rassegna gratuita di film di produzione francese, proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, promossa dal festival internazionale di arte contemporanea organizzato da Gn Media insieme con l’Institut Français Italia, è presso la Sala Carroponte del museo Caos. Le date: il 13, il 20 e il 27 ottobre. Si comincia il 13 alle ore 18 con "Rouge", secondo lungometraggio di Farid Bentoumi, che ruota intorno alla vicenda di due donne alle prese con un vero e proprio giallo che ha al centro uno stabilmento chimico poco incline a rispettare le regole. Si prosegue il 20 (sempre alle ore 18 presso la Sala Carroponte) con ‘Troi Jours et une vie", di Nicolas Boukhrief, altra pellicola ad alto tasso di attenzione: tutto comincia con la scomparsa di un bambino, evento che impatta sull'intera comunità. L'ultima proiezione della rassegna 2022 si terrà il 27 e sullo schermo ci sarà "Poissonsexe" di Olivier Babinet. I protagonisti sono due improbabili fidanzati, e un pesce di nome Nietzsche, che sarà decisivo per le sorti della loro storia d'amore.