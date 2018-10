Terni, colpo all'Eurospin

Il colpo è stato messo a segno nella notte, mentre la conta dei danni è iniziata da poche ore. Brutto risveglio per il titolare e per i dipendenti dell'Eurospin di viale dello Stadio a Terni alle prese con un furto. I malviventi pare che abbiano usato del materiale esplosivo per far saltare la cassaforte e portare via i soldi. Il fatto è accaduto in piena notte. il rumore ha svegliato molti residenti della zona che hanno dato l'allarme ma i malviventi hanno subito fatto sparire le loro tracce. Sul posto i carabinieri che indagano per risalire agli autori del furto.

