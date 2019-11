Furto in casa del consigliere Gentiletti

Ladri in casa del consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti. Il furto è stato messo a segno oggi. Rientrato a casa nel primo pomeriggio, il consigliere Gentiletti ha fatto l'amara scoperta. A quanto pare, i ladri hanno forzato la porta d'ingresso con il sistema della lastra, utilizzata per far scattare la serratura senza lasciare segni visibili di infrazione. L'appartamento è stato messo a soqquadro. Svuotati tutto gli armadi, i ladri hanno rubato alcuni monili. Indaga la polizia di Terni. Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA