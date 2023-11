Giovedì 23 Novembre 2023, 00:10

TERNI - In un’ora hanno ripulito di preziosi e denaro due appartamenti.

Non sono riusciti a portare a termine il terzo furto in casa solo perché i proprietari avevano installato l’allarme e quando si è messo a suonare sono scappati via.

Il raid di furti è andato in scena martedì pomeriggio lungo strada di Carone, tra via Narni e Collescipoli.

I ladri hanno preso di mira tre case vicine tra loro.

Sono entrati in azione dopo che è calato il buio, intorno alle 17 e 30. Hanno approfittato del fatto che le case che hanno scelto sono al piano terra e che a quell’ora i proprietari non c’erano.

Dopo aver forzato le finestre sono entrati negli immobili. Hanno rovesciato in terra il contenuto di cassetti e armadi e come sempre sono andati a caccia di gioielli e denaro contante. I primi due colpi sono andati a segno e, da una prima stima, il bottino è consistente.

Il terzo invece non sono riusciti a concluderlo per via dell’allarme che è scattato e che li ha messi in fuga.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che si sono messi al lavoro per cercare di risalire agli autori dei furti.

Al vaglio degli investigatori dell’arma le telecamere presenti nella zona. Che potrebbero aver immortalato il passaggio dei malviventi. Nelle case svaligiate la caccia ad eventuali impronte lasciate sul posto e ad ogni elemento utile alle indagini.

I primi accertamenti hanno collocato il raid di furti in strada di Carone nel periodo compreso tra le 17 e 30 e le 20.

La certezza è che in queste settimane che precedono le festività natalizie si registra un incremento significativo dei reati contro il patrimonio. I periodi neri sono quelli in cui fa buio presto e quelli delle vacanze estive, quando le case sono disabitate perché i proprietari vanno in ferie.

Sui tre colpi di martedì pomeriggio stanno indagando i carabinieri.

La scorsa settimana era stata la squadra volante della questura a intervenire per due furti in altrettanti appartamenti della periferia della città.

Pochi giorni fa una giovane donna ternana, rientrata a casa dopo un’ora di assenza insieme alla figlia in tenera età, ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con i ladri, che sono scappati via quando lei ha aperto la porta. Sull’episodio andato in scena in via dei Pressio Colonnese sta indagando la polizia. Nelle stesse ore i ladri hanno visitato altri tre appartamenti tra Borgo Rivo e Borgo Bovio. Qui, in un palazzo di via Vulcano, in pochi minuti sono stati violate due case. Magro il bottino del raid, fatto di oggetti d’oro di poco valore e qualche decina di euro in contanti. Tutti gli episodi sono stati messi a segno tra le 18 e le 20.

Mentre le forze di polizia sono impegnate in un ulteriore sforzo di prevenzione dei furti in casa, nella notte tra martedì e ieri i ladri hanno svaligiato il contenuto della cassa di un negozio gestito da cinesi a Maratta. Spariti 250 euro in contanti.