TERNI Continuano i furti nella zona nord di Terni, questa volta a farne le spese i condomini di un palazzina in via della Fiera con i ladri che, indisturbati, durante la scorsa notte hanno scassinato garage e cantine per potare via sooprattutto attrezzi di lavoro e oggetti di poco valore. Ad accorgersi del blitz notturno un inquilino del palazzo che ha dato subito l'allarme con l'arrivo della polizia che ha cercato elementi utili per cercare di rintracciare la banda di ladri, probabilmente autori di altri colpi nella zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA