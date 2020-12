Incidente in Strada dei Confini a Terni, furgone esce fuori di strada e si schianta contro una casa. Fortunatamente non si registrano feriti. E' stato comunque necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il mezzo, finito nel giardino di una casa privata. All'interno del furgono viaggiavano due persone, rimaste illese dopo l'incidente.

