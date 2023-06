Sabato 17 Giugno 2023, 00:19

TERNI - Gli investigatori hanno notificato i primi avvisi di garanzia ai dipendenti dell’azienda ospedaliera che potrebbero aver usato in modo allegro i timbri delle presenze e i permessi.

Un atto dovuto nei confronti di chi in queste ore è sottoposto alle delicate indagini portate avanti dalla guardia di finanza sotto il coordinamento del pm, Giorgio Panucci.

Gli investigatori del gruppo di Terni della guardia di finanza hanno iniziato ad analizzare la gran mole di documenti acquisiti nei giorni scorsi negli uffici dell’ospedale ternano.

Il materiale portato in caserma all’esito delle perquisizioni è quello legato alle presenze e assenze del personale amministrativo, ai permessi, alle ferie e agli straordinari. Con la lente puntata sulle timbrature che rilevano le presenze dei dipendenti che, in base al regolamento, devono avvenire solo utilizzando il sistema informatizzato in dotazione all’azienda, che prevede l’uso del badge e dei relativi lettori.

Quello in corso non è un controllo di routine su tutti i dipendenti amministrativi del “Santa Maria”. Si tratta di un’indagine mirata, che al momento punta la lente su un paio di posizioni tutte da verificare.

Esaminando la documentazione non si può escludere che possano emergere altre situazioni anomale oltre a quelle finite nel mirino degli investigatori coordinati dal colonnello, Livio Petralia, comandante provinciale delle fiamme gialle.

L’indagine è partita dopo che qualcuno è andato negli uffici della procura fornendo i dettagli su quella che è stata definita una gestione poco chiara di presenze e assenze e straordinari da parte di qualche impiegato del “Santa Maria”. Un lavoro investigativo mirato solo ad alcuni episodi specifici, che non riguardano il personale sanitario.

Dopo la denuncia gli investigatori hanno disposto indagini tecniche a caccia di riscontri. Gli spostamenti di chi è finito nel mirino sarebbero stati monitorati anche con l’ausilio di telecamere.

La certezza è che la perquisizione in alcuni uffici dell’ospedale ha consentito di acquisire i tabulati delle timbrature dei cartellini che attestano le presenze del personale

Dove porterà l’analisi della cospicua documentazione cartacea e informatica in corso da parte delle fiamme gialle ternane è presto per dirlo.

Le indagini saranno sostenute dalle analisi forensi sui computer e sui server e in generale sul sistema informatico che gestisce gli accessi alla struttura ospedaliera.

L’ipotesi investigativa su cui si lavora da mesi è che ci possano essere incongruenze sulle timbrature rispetto alle reali presenze di alcuni impiegati negli uffici.

Il fascicolo aperto in procura dal pm, Giorgio Pannucci, ha le ipotesi di reato di truffa e falso.