Domenica 18 Giugno 2023, 09:17

TERNI - Gli investigatori li hanno pedinati per mesi.

Hanno seguito tutti i loro spostamenti nelle ore in cui, secondo quanto risultava dal controllo delle timbrature dei badge di un paio di dipendenti dell’azienda ospedaliera di Terni, dovevano essere nel loro ufficio.

Per controllare gli impiegati amministrativi finiti sotto la lente d’ingrandimento per presunti episodi di assenteismo ingiustificato, le fiamme gialle hanno utilizzato tutti gli strumenti tecnici di ultima generazione a disposizione. Per verificare le ipotesi investigative che dopo un esposto in procura sono finite all’attenzione del pm, Giorgio Panucci, sono state monitorate per mesi le uscite fuori orario e gli spostamenti con l’auto.

I primi episodi denunciati in procura da chi sarebbe stato a conoscenza di una gestione definita allegra dei timbri delle presenze e dei permessi risalgono all’autunno scorso.

Le indagini, dopo l’apertura di un fascicolo con le ipotesi di reato di truffa e falso, sono partite da lì. E avrebbero portato gli investigatori a puntare la lente su altri episodi che si sarebbero verificati nei primi mesi del nuovo anno.

In queste ore sono stati notificati i primi avvisi di garanzia ai dipendenti dell’azienda ospedaliera coinvolti nei serrati accertamenti. Un atto dovuto nei confronti di chi è sottoposto alle delicate indagini portate avanti dalla guardia di finanza sotto il coordinamento della procura.

La presenza delle fiamme gialle del gruppo di Terni in ospedale non è passata inosservata. Nei giorni scorsi sono rimasti per ore negli uffici amministrativi, dove hanno acquisito una grande mole di documentazione che è stata portata in caserma.

Sotto la lente sono finite tantissime carte, quelle che monitorano presenze e assenze del personale amministrativo, permessi, ferie e straordinari.

Acquisiti anche i tabulati delle timbrature dei cartellini.

In queste ore si passano al setaccio i documenti per un’indagine che sarà sostenuta dalle analisi forensi sui computer e sui server e più in generale sul sistema informatico che gestisce gli accessi alla struttura ospedaliera.

La certezza è che quella in corso è un’indagine mirata, che al momento si concentra su un paio di posizioni tutte da verificare.

Dall’esame della copiosa documentazione in mano alle fiamme gialle non si può escludere che possano emergere altre situazioni anomale.