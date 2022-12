Terni, fuori strada con l'auto lungo la marattana: E' grave

TERNI - Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato poco prima delle venti lungo la marattana.

Per cause al vaglio della polizia locale, sul posto insieme alla polizia e ai vigili del fuoco di Terni, il conducente della Fiat Punto ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro un palo della segnaletica stradale.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre l'automobilista dalle lamiere contorte del veicolo, completamente distrutto. L'uomo, con gravissime ferite, è stato caricato sull'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale.

Ora sono in corso i rilievi per stabilire la dinamica e le cause dell'incidente, che si è verificato proprio di fronte all'azienda Faurecia.