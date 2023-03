Terni, Franco Todaro confermato alla guida della Federconsumatori

TERNI - Franco Todaro è stato confermato all'unanimità alla guida della Federconsumatori provinciale di Terni.

Nella sua relazione emerge la volontà di "dare risposte ai bisogni che vengono rappresentati consumatori dai - ha spiegato - che partono dalle questioni delle tariffe e delle tasse locali, fino ad arrivare ai servizi ai cittadini, trasporti, scuola, sanità, telefonia e settori energetici”. Todaro si è soffermato in particolar modo sulla situazione della sanità pubblica, con livelli di qualità che ha definito “non più accettabili per i cittadini, sia per quanto concerne le prestazioni, che per i tempi lunghissimi di attesa che hanno anche risvolti economici pesanti”.

Todaro ha sottolineato che "va migliorato il lavoro che si è fatto in questi ultimi anni con le altre associazioni dei consumatori, per attivare ulteriormente quelle iniziative politiche necessarie perché le amministrazioni pubbliche prendano coscienza che vi sono esigenze primarie dei cittadini ad avere riconosciuti i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione".