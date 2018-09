Dal "grazie per la fiducia" comunicato via whatsapp a tutti i colleghi di partito, alla doccia gelata. Il presidente del Consiglio comunale Francesco Maria Ferranti non svolgerà il ruolo di capogruppo di Forza Italia, dopo la decadenza di Raffaello Fedrighi per effetto della Severino che sarà votata il 17 settembre. Il blitz si è consumato in poche ore. Tant'è che la mattina successiva all'accordo preso e festeggiato con il "grazie per la fiducia", il presidente Ferranti si è dovuto ingoiare un bel boccone amaro, visto che il ruolo di capogruppo è stato assegnato alla consigliera Lucia Dominici, alla sua primissima esperienza in politica. Il nome della Dominici, avvocato, 33 anni, è spuntato fuori dal braccio di ferro che per tutta la notte ha tenuto sveglio lo stato maggiore di Forza Italia . L'interim da capogruppo di FI a Ferranti pareva essere la soluzione definitiva, anche perché tecnicamente possibile. Certo, lo scoglio da superare era proprio quello del doppio incarico. La disponibilità del presidente Ferranti però si è infranta contro un accordo che è durato poche ore.



Esordio con gaffe. Per la Dominici l'esordio da capogruppo di FI in Terza commissione in occasione dell'audizione dell'assessore Fabrizio Dominici non è stato dei migliori. Dopo averle dato la parola, il presidente Leonardo Bordoni, avvocato anche lui, ha bacchettato la collega di maggioranza perché "in maniera inusuale si è rivolta ai consiglieri di opposizione piuttosto che rivolgere una domanda all'assessore qui presente". Ma si sa, sbagliando si impara.

