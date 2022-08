Terni, fontana di piazza Tacito piena di schiuma: subito il sopralluogo

TERNI La fontana di piazza Tacito inondata di schiuma. Nella notte tra venerdì e sabato ignoti hanno sversato nel catino una sostanza che ne ha creata una grande quantità. Il risultato è stato che la fontana, che era stata riaperta solo pochi mesi fa, dopo un lungo e travagliato recupero, è stata coperta da una "nuvola" di sapone.

Sul posto questa mattina la polizia locale, i tecnici dell'Asm e la vicesindaca Benedetta Salvati che ha condannato fermamente il gesto.

«Forse non è chiaro a tutti che la fontana è il simbolo per eccellenza di questa città - ha affermato - e che certi gesti dovrebbero essere assolutamente evitati. Detto ciò le immagini delle due telecamere installate a sorveglianza della piazza verranno visionate per capire se c'è la possibilità di individuare gli eventuali responsabili di questo atto.

Ho fatto un grandissimo lavoro insieme a tanti per restituire la fontana ai ternani e andiamo avanti con grinta ugualmente senza scoraggiarci - conclude la vicesindaca - perché la nostra Terni ha bisogno di persone che la amano e io sono certa che, a parte qualche soggetto, la totalità dei cittadini la pensa esattamente come me».