Venerdì 17 Novembre 2023, 23:56

TERNI - Un consumo di cocaina abnorme.

Che vede al lavoro spacciatori di peso per soddisfare consumatori di ogni estrazione sociale: dal professionista al muratore, dall’imprenditore allo studente e all’operaio.

Ormai per trasportare quantità importanti di cocaina purissima, chi gestisce il mercato assolda solo i classici insospettabili.

Ternani, come il giovane cuoco che ha consegnato a un albanese lo zaino con dentro oltre due chili di cocaina o come il 36enne disoccupato che sotto al cuscino della camera della madre ha nascosto più di un chilo di polvere bianca.

E poi gli albanesi incensurati, tutti poco più che ventenni, che arrivano in città con un permesso turistico e che si mettono a disposizione per nascondere e far circolare quantità importanti di cocaina.

I primi di ottobre uno di loro, 25 anni e nessun precedente penale, è stato bloccato mentre spacciava nel market che aveva messo in piedi in una zona boschiva di Maratta alta, a due passi da aziende e negozi. Aveva più di un etto di coca e guadagnava cinquemila euro a settimana.

Qualche giorno dopo nella rete dell’antidroga è finito un altro albanese incensurato, 22 anni, arrivato in città con un visto turistico solo per spacciare.

Nell’appartamento di Borgo Rivo dove alloggiava, di proprietà di un ternano, aveva più di 10mila euro in contanti oltre a cinquanta grammi di cocaina, farmaci e materiale per preparare le dosi. Addosso portava solo quelle da consegnare di volta in volta così, se viene, fermato scatta una segnalazione per uso personale.

Il colpo grosso allo spaccio di cocaina è stato assestato tra il 26 ottobre e il 12 novembre, quando nella rete dei carabinieri sono finiti due ternani, il cuoco e il disoccupato che viveva a Roma ma che è tornato a casa della madre, al quartiere San Giovanni, per “lavorare” con la droga, e il 21enne “turista” albanese.

La certezza è che in due settimane gli investigatori hanno recuperato tre chili e 300 grammi di cocaina purissima, tutti destinati alla piazza ternana. Una quantità impressionante se si considera che l’anno scorso, in dodici mesi, furono sequestrati nove etti di polvere bianca.

Un mercato alimentato da richieste pressanti di una piazza insaziabile, gestito da stranieri, africani, albanesi e romeni che utilizzano la manovalanza locale. Un mercato messo in difficoltà ogni volta che le forze dell’ordine riescono ad incastrare il vettore di turno.

In queste ore si indaga per risalire ai burattinai, quelli che per movimentare quantità rilevanti di cocaina utilizzano persone senza macchia sperando di farla franca.

Il dilagare della droga ha costretto la procura ad aumentare il ricorso alle intercettazioni telefoniche. Unico mezzo di ricerca della prova per accertare collegamenti criminali eterogenei e di non semplice aggressione.