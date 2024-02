Terni, fischi in consiglio comunale: il sindaco Bandecchi fa sospendere la seduta e sgombrare l'aula tra l'incredulità dei presenti: "Una cosa così non l'avevo mai vista"

Lunedì 12 Febbraio 2024, 11:06

In apertura del consiglio comunale di oggi, lunedì 12 febbraio, il sindaco Stefano Bandecchi riceve la lettera di assessori e consiglieri che gli chiedono di non dimettersi. Lui sostiene che si prenderà tutti e venti i giorni per pensarci. Il pubblico presente comincia a fischiare e la presidente del consiglio comunale, Sara Francescangeli, fa sospendere la seduta e chiede di sgombrare l'aula. La polizia municipale cerca di far uscire le persone, compresi i giornalisti presenti, tra l'incredulità dei presenti.