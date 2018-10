La soluzione trovata non è piaciuta a Fiorini, ma l'ordinanza contro l'accattonaggio avrà una veste meno rigida rispetto a quella che voleva il consigliere regionale e comunale della Lega.

L'ultimo confronto tra il sindaco Latini e il consigliere Fiorini poco prima delle 14, sotto Palazzo Spada. L'argomento è lo stesso che tiene banco da ieri sera, quando la maggioranza si è riunita per affrontare il tema dell'accatonaggio.

Un confronto che ha registrato più di una presa di distanza dalle posizioni di Fiorini, da sempre propenso a mettere in campo un provvedimento contro l'accattonaggio giudicato da molti colleghi di maggioranza eccessivo.

In particolare la libertà di fare le elemosina non può essere messo in discussione. Non solo perché moralmente opinabile, ma perché da altre parti di Italia lo stesso provvedimento è stato bocciato dalla Cassazione. Isolato, Fiorini ha dovuto bere l'amaro calice della mediazion al ribasso. L'ordinanza punirà solo le persone che con fare molesto chiederanno soldi, non certo le persone che chiedono la carità davanti ai supermercati o davanti alle chiese. Nel mirino, in sostanza, finiranno solo i parcheg giatori abusivi, rispetto ai quali, però, sono già in vigore le leggi dello Stato. L'ultimissimo tentativo di non annacquare troppo un provvedimento sul quale ha scommesso moltissimo in prima persona, Fiorini lo ha fatto poco prima delle 14. Ma il sindaco Latini, a giudicare dai gesti, è sembrato irremovibile. Una decisione che poi il primo cittadino ha deciso di mettere nero su bianco dopo un vertice ristretto a tre con alcuni dei consiglieri politici più fidati del momento.

