Terni, Festival popoli e religioni: al centro la conquista dello spazio e la Russia dallo Sputnik a Putin

TERNI La quindicesima edizione del festival Popoli e religioni - Terni film festival è tutta dedicata alla conquista della Luna. Il tema è stato scelto per indagare l’esplorazione dello spazio, avvenuta e consumatasi tra gli anni ’50 e gli anni ’70, intesa come fenomeno limitato nel tempo e e strettamente legato al suo tempo e a determinate motivazioni politiche. Proprio di questo hanno discusso in Bct Cristiano Catalini, coautore del libro «Luna: siamo già arrivati?» pubblicato da Lisciani Libri e presentato oggi, e Davide Di Lodovico. All’incontro erano presenti anche Ermes maiolica, specialista di fake news, l’atrofico Alessandro Granati e Gianluca Cerasola, che si è occupato di un documentario su Luca Parmitano. Nel pomeriggio, al Cityplex politeama i protagonisti sono stati i corti, i film e i documentari in concorso, mentre la serata è dedicata alla Russia, esplorata grazie alle parole di Giovanni Guaita, impegnato in particolare nel movimento che si oppone alle violenze del governo Putin, e al film «Right of Choise». Sempre in biblioteca, lunedì 11 alle 11.30 è previsto un evento dell’associazione ternana Astrofili sul transito di Mercurio che avverrà nel pomeriggio.