Il Terni Pop Film Fest – Festival del Cinema Popolare, diretto da Antonio Valerio Spera e organizzato da Michele Castellani, con grande orgoglio e soddisfazione annuncia che,Dopo il successo della prima edizione con il notevole coinvolgimento del pubblico ternano nella raccolta fondi per #EveryChildIsMyChild, il festival ha deciso di proseguire il percorso nella solidarietà anche per la seconda edizione che si è tenuta a Terni dal 10 al 13 ottobre scorso.La penultima serata della manifestazione, infatti,. A presentare il progetto sono stati Enzo Iacchetti e Icio De Romedis, insieme al regista Valerio Groppa che ha mostrato i suoi cortometraggi Oggi offro io (co-diretto con Alessandro Tresa) e Spedizioni speciali realizzati proprio per sensibilizzare il grande pubblico al tema.La Icio Onlus è attiva dal 1994 e ha costruito più di 960 pozzi nell’est Africa. Per maggiori info: http://www.musioka.it/