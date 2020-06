Getta dalla finestra dell'appartamento il materasso in fiamme e causa incendio. Il fatto è accaduto questa mattina alle 4.30 a Terni, nel quartiere di San Giovanni. Il rogo è divampato in largo Mezzetti. In un primo momento si è ipotizzato che fossero state date alle fiamme alcune sterpaglie. Fiamme che poi hanno avvolto anche il materasso. Solo in un secondo momento i vigili del fuoco hanno scoperto che il materasso è stato lanciato da una finestra quando aveva già preso fuoco. A raccontare l'accaduto l'uomo che vive nell'appartamento. L'incendio si è sviluppato proprio dal materasso. Evidentemente impaurito, l'uomo ha cercato di evitare che il rogo avvolgesse tutto l'appartamento, da qui la decisione di lanciare dalla finestra il materasso. Ultimo aggiornamento: 08:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA