Giovedì 15 Giugno 2023, 23:47 - Ultimo aggiornamento: 23:52

TERNI - La presenza delle fiamme gialle ternane in alcuni uffici dell’azienda ospedaliera non è passata inosservata.

Gli investigatori del gruppo di Terni da due giorni stanno andando a caccia di documenti legati alle presenze e assenze del personale amministrativo, ai permessi, alle ferie e agli straordinari. Con la lente puntata sulle timbrature che rilevano le presenze dei dipendenti che, in base al regolamento, devono avvenire unicamente a mezzo dell’apposito sistema informatizzato in dotazione all’azienda, che prevede l’uso del badge e dei relativi lettori.

Sull’indagine portata avanti dalle fiamme gialle ternane sotto il coordinamento del sostituto procuratore, Giorgio Panucci, c’è un riserbo impenetrabile.

La certezza è che gli uomini del gruppo di Terni della guardia di finanza sono rimasti per mercoledì e giovedì in alcuni uffici del “Santa Maria”.

Due giorni passati ad acquisire una significativa mole di documentazione. Materiale che è stato portato in caserma per gli accertamenti mirati che sono in corso per chiarire alcuni episodi che, nelle scorse settimane, sono finiti all’attenzione delle fiamme gialle e della procura ternana.

Si tratterebbe, secondo quanto trapela, di accertamenti mirati su alcuni casi specifici. Casi che non riguardano il personale sanitario ma solo quello amministrativo di una direzione dell’ospedale. L’indagine sarebbe partita dopo che qualcuno ha segnalato in procura una gestione poco chiara di presenze e assenze e straordinari da parte di qualche impiegato del “Santa Maria”. Un lavoro investigativo mirato ad alcuni episodi specifici quello in corso e non generalizzato.

Sotto la lente d’ingrandimento della guardia di finanza, guidata dal comandante provinciale, il colonnello, Livio Petralia, sono finite anche le timbrature dei cartellini che attestano le presenze del personale.

L’ipotesi investigativa su cui si lavora senza sosta è che ci possano essere incongruenze sulle stesse timbrature rispetto alle reali presenze di alcuni impiegati negli uffici.

Il fascicolo aperto in procura dal pm, Giorgio Panucci, ha le ipotesi di reato di truffa e falso.

Stando alle regole in vigore da anni il personale, ogni volta che entra o esce dalla propria sede di lavoro, deve far rilevare l’evento attraverso il tesserino, effettuando la digitazione dei codici attestanti le causali giustificative.

«Il dipendente è tenuto ad utilizzare personalmente e correttamente il proprio tesserino magnetico (badge) e a timbrare la presenza in servizio presso il terminale orologio assegnato. In caso di mancato funzionamento il dipendente ne darà immediata comunicazione per il giustificativo di presenza al coordinatore».

L’indagine della fiamme gialle è appena iniziata. Ora c’è da analizzare la copiosa documentazione acquisita negli uffici visitati dagli investigatori. Accanto al fascicolo penale, se fossero accertate irregolarità, scatterebbero anche le sanzioni disciplinari per i pubblici dipendenti previste dalla legge 165 del 2001 sul pubblico impiego.