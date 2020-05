Auto in fiamme questa notte in via del Raggio Vecchio a Terni. Tra le cause che hanno innescato il rogo probabilmente un problema di natura elettrica, come fanno sapere dal Comando dei vigili del fuco. Le fiamme che sono divampate hanno avvolto anche un'altra autovettura parcheggiata accanto alla macchina che ha preso fuoco intorno alle 4.30. I vigili del fuco sono intervenuti per domare le fiamme ed evitare il propagarsi dell'incendio verso altre autovetture. © RIPRODUZIONE RISERVATA