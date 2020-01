Delittuosità abbattuta di oltre il 60 per cento in provincia di Terni grazie al piano di sicurezza varato in occasione delle festività natalizie dal questore Roberto Massucci, con il coordinamento del prefetto Emilio Dario Sensi. Il questore ha voluto ringraziare il personale della polizia di Stato che ha garantito la sicurezza con una presenza costante, accompagnata da una rilevante partecipazione dei cittadini. Da parte di questi ultimi sono infatti giunte al 113 quasi 2 mila segnalazioni. Il piano di sicurezza - spiega una nota della questura - ha visto la collaborazione anche dell'Arma dei carabinieri, della polizia locale e della guardia di finanza. Particolarmente significativo l'impatto del dispositivo di prevenzione sui furti in appartamento, ridotti ad un unico caso negli ultimi 20 giorni. Composti e partecipati anche i festeggiamenti di Capodanno, conclusi senza feriti o criticità particolari, oltre alla kermesse conclusiva

di Umbria Jazz, presso il duomo di Orvieto, con migliaia di cittadini e turisti.