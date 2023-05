Terni, Festival dello sviluppo sostenibile 2023: ecco la guida per far nascere le Comunità energetiche rinnovabili

Mercoledì 31 Maggio 2023, 19:31







Terni- Una guida pratica per favorire la costituzione, nel territorio della conca Ternana e in Umbria, delle Comunità energetiche rinnovabili.

Un vademecum messo a punto da un gruppo di soggetti e di competenze locali impegnate sui temi ambientali, energetici e dello sviluppo sostenibile: Legambiente Umbria, Pensare il domani, Federmanager, CER Narni, Free luce & Gas, Free soft and Tech e Cooperativa della Comunità Monte Peglia.

La sua pubblicazione e distribuzione gratuita è resa possibile dall’accesso ai servizi editoriali offerti dal Cesvol Umbria.

La guida sarà presentata oggi, mercoledì 31 maggio, alle 17, al PalaSi di piazza della Repubblica nell’ambito del Festival ASviS 2023 dello sviluppo sostenibile.

Ad aprire l’incontro Lorenzo Gianfelice del Cesvol e Luciano Neri di Federmanager. Interverranno Maurizio Zara e Alessandra Paciotto di Legambiente Umbria, Giorgio Maurini, esperto in gestione energia, Giacomo Porrazzini di Pensare il domani e gli estensori della guida: Vanio Ortenzi, Daniela Pimponi, Leonardo Pozzoli, Pierluigi Cernieri e Adriano Rossi.

“Le indicazioni operative della guida, comprensive degli aspetti, normativi, tecnologici, organizzativi ed economico - finanziari, e arricchite dalla descrizione di casi concreti e locali di costituzione di una CER, sono rivolte ai soggetti locali, pubblici e privati, dall’ente locale, all’impresa, al singolo cittadino, interessati a costituire una CER, anche come modalità concreta di partecipazione attiva alla sfida epocale della transizione energetica e di quella ecologica

dell’economia, per il salvataggio degli equilibri climatici e delle condizioni di vivibilità del nostro Pianeta” sottolinea Giacomo Porrazzini.