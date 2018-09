Terni Festival sfrattato da piazza Tacito. L'occupazione di suolo pubblico non è stata concessa da Palazzo Spada. Gli organizzatori sono stati costretti a cambiare location a poche ore dall'inizio dello spettacolo, fissato per le 15.30 di oggi.

Eclissi (Welcome to the new planet di Parasite 2.0), a causa di ragioni non dipendenti dalla nostra volontà, non sarà in Piazza Tacito ma si sposterà al Caos

La scelta di piazza Tacito era stata individuata dopo che il Comune aveva negato anche l'occupazione di piazza Solferino.

Un girovagare per la città che ora ha trovato finalmente una metà, ovvero al Caos da sempre quartier generale degli eventi legati a Terni Festival.



Il no all'occupazione di piazza Tacito è arrivato come un fulmine a ciel sereno per gli organizzatori che si stavano preparando ad allestire lo spettacolo " Ecliss: Azioni creative sul tema Come parlare con gli alieni?". Le ragione che hanno spinto Palazzo Spada a negare l'autorizzazione non sono state chiarite.

», fanno sapere gli organizzatori.