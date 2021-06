Lunedì 28 Giugno 2021, 08:53

TERNI Una serata olimpica baciata dalla vittoria dell’Italia quella che si è svolta sabato sera nei prestigiosi spazi della Società canottieri di Piediluco. Con una cena a bordo piscina sotto le stelle e con la partecipazione del campione di scherma Alessio Foconi e del maestro Filippo Romagnoli, pronti ad affrontare una nuova avventura entusiasmante come quella delle Olimpiadi di Tokyo.

Un enorme in bocca al lupo dato dai tantissimi soci intervenuti con le loro famiglie e dal presidente del circolo Alessandro Romagnoli, presente con tutto il resto del cda (il vice presidente Gianluca Iannarili, Franco Bruno, Stefano Ranieri, Roberto Chiaranti , Maurizio Celi e Corso Viola di Campalto.

Alessio Foconi è arrivato al circolo accompagnato dalla fidanzata Maria Vittoria Cozzella, protagonista in questi giorni della fiction sulla Rai “Il paradiso delle donne” (è la commessa Dora) e dalla madre Patrizia Mangiucca. A guidare la serata la presentatrice di Cusano Tv Italia Giulia De Majo. Una curiosità sulla scaramanzia, che per Alessio non esiste: «Addirittura - ha raccontato a Giulia- volutamente ogni volta cambio rituale prima della gara, per evitare di cadere nel tranello della scaramanzia». Una sfida davvero avvincente: «Siamo comunque sereni - ha detto il suo maestro Filippo Romagnoli- perché consapevoli di aver lavorato bene e di aver fatto tutto quello che era possibile per arrivare al giorno della gara nel migliore dei modi e delle comdizioni psicofisiche». a c’è stata anche un’altra parentesi olimpica della serata ,con la nomina a socia onoraria del circolo della moglie Mara di Wolfango Montanari, mito dell’atletica leggera italiana ,e anche lui atleta olimpico (Olimpiadi di Helsinky dove gareggiò nei 100 metri come finalista) e per tanti anni socio del circolo.

Cero è che tutto il circolo si metterà il prossimo 26 luglio davanti alla tv per fare un gran tifo per Alessio.

Festeggiato anche un altro socio campione, socio della Canottieri, che sta dando lustro a Terni e al circolo canottieri, il giovane pilota automobilistico Lorenzo Pegoraro che al volante della Lamborghini Huracan della scuderia Best Lap che ultimamente ha vinto tutte e due le gare della Gran Turismo Cup sul circuito di Misano portandosi saldamente alla testa della classifica.