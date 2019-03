© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI In occasione della Festa della Donna la multinazionale francese Faurecia organizza nella sua sede di Terni un’iniziativa dedicata al ruolo femminile in azienda.Ogni anno Faurecia, leader mondiale nei settori Clean Mobility, Interiors e Seating, festeggia in tutte le sue sedi nel mondo l’International Women’s day.Per questa occasione, all’interno dello stabilimento produttivo ternano, è stata organizzata una tavola rotonda dal titolo: “Donne: vita e impresa” alla quale prenderanno parte alcune imprenditrici umbre chiamate a raccontare l’esperienza del ruolo femminile nel mondo dell’impresa.Anche attraverso questa iniziativa Faurecia sostiene la ricerca sul cancro promossa da Airc Umbria.L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali e introdotto da una lettura affidata all’attrice Monica Guerritore.Ad aprire l’evento saranno il Sindaco di Terni Leonardo Latini e la Vicepresidente di Confindustria Umbria Francesca Colaiacovo oltre ai vertici dell’azienda: Yannick Cavalli, West-South Europe Operations Director Faurecia FCM, Francesco Pretelli, Plant Manager Faurecia FCM Terni, David Rubini, Human Resources Manager Faurecia FCM Terni, Silvia Cavallaro, Maintenance Manager Faurecia FCM Terni, Elena Del Signore, PC&L Manager Faurecia FCM Terni e Barbara Feliciano, HSE Coordinator Faurecia FCM Terni.A raccontare il percorso professionale e personale fino a vertici aziendali saranno: Ilaria Caporali, Amministratore Delegato Liomatic, Patrizia Ceprini, Amministratore Delegato Ceprini Costruzioni, Duina Niselli, Consigliere Delegato Amministrazione e Finanza Ilfer, Katia Sagrafena, Co-founder e Direttore Generale Vetrya, Simonetta Timpani, CFO Chief Financial Officer Koenig Metall GT e Tiziana Tombesi, Presidente Aidda Umbria, l’Associazione delle Donne Dirigenti d’Azienda.