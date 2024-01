Terni FC: tre giovani calciatori convocati nella rappresentativa azzurra dilettanti

Terni - Buone notizie in casa Terni FC. La Società ha ricevuto la notizia della Convocazione per la Rappresentativa Italiana dilettanti Under 16 dei calciatori Cristiano Virgilio e Cristian Marchetti e per la Under 17 di Filippo Cinotti.

Ad esternare la gioia ili direttore sportivo Romeo Papini: «Riteniamo giusto fare un plauso a tutto il gruppo Under 17 A1 Élite di cui i tre ragazzi fanno parte,al Mister Alessandro Cavalli ed il suo staff per il lavoro fin qui svolto, con l’augurio di poter ricevere ulteriori soddisfazioni di squadra e personali nei prossimi mesi».