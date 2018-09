, ovvero le associazioni no profit "La Foresta che avanza" e "La Muvra" . L'assessore Elena Proietti rivendita la scelta di sostenere l'inziativa di domenica prossima in Valserra promossa dal dipartimento ambientalista ed ecologista di Casa Pound

replica l'assessore Proietti al consigliere Alessandro Gentiletti Tutti i progetti che giungeranno a questo assessorato -di Senso Civico - saranno accolti con piacere, senza prendere in considerazione l’idea politica, il colore delle associazioni ma valutando, solo ed esclusivamente, tali proposte per l’impatto positivo sul nostro territorio. Nello specifico, voglio evidenziare che si tratta di una bella iniziativa che coniuga l'attività fisica con la cura dell'ambiente

. Parole che hanno spinto il consigliere Gentiletti a ritornare sull'argomento. Anche perché non valutare l'idea politica, come sostiene l'assessore Proietti, vuol dire accettare di tutto. Anche i sostenitori, o i nostalgici, di regimi totalitari, come fa notare il consigliere Gentiletti:

Mi rammarica che per lei essere fascisti o meno è una mera questione di colore politico. Ne prendo atto e cosi sono certo farà la città

Oltre all'opportunità o meno di sostenere l'iniziativa, il consigliere Gentiletti fa notare all'assessore Proietti che esistono altre associaizoni, queste sì di volontariato, che da tempo si occupano di combattere il degrado, ma che non hanno mai avuto una simile visibilità sul sito del Comune.

Colgo l'occasione - aggiunge Gentiletti - per invitare nuovamente l'amministrazione a concentrarsi in modo piu serio sulla questione rifiuti, dando spazio ad associazioni veramente civiche e non partitiche, che agiscono davvero nell'interesse di tutti e non strumentalizzano i problemi. Penso a Mi Rifiuto e Retake, premiate di recente dall'ASM e trascurate dall'amministrazione. Mi domando come sia possibile che associazioni di Casa Pound, sebbene mi era ignoto si dedicassero a queste attività, siano preferite ad associazioni meramente civiche, da tempo impegnate nella difesa del decoro urbano e della salute ambientale

.

