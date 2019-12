Federico Ricci entra nella squadra della governatrice Donatella Tesei. Il presidente di FarmacieTerni sarà il nuovo capo di Gabinetto della presidente dell'Umbria. Nomina che pochi giorni fa Ricci aveva smentito, in occasione delle spiegazioni fornite a proposito dello stop ai concorsi per l'assunzione di direttori e infermieri. Una partita, quella dei concorsi, che dovrebbe riprendere verso la fine di gennaio, almeno così aveva spiegato Ricci. Iter che a questo punto il presidente di FarmacieTerni non seguirà più, visto che dal primo gennaio sarà il capo di Gabinetto della Tesei. Ultimo aggiornamento: 09:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA