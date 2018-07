di Sergio Capotosti

Subito al lavoro l’assessore alle partecipate del Comune di Terni Fabrizio Dominici. Il commercialista di Rimini, scelto dal sindaco Leonardo Latini per affrontare il nodo del dissesto e seguire le partecipate, non perde tempo. Anche di domenica, a bordo di una barca, studia il dossier più caldo, quello che riguarda le farmacie comunali che la vecchia amministrazione aveva messo in vendita per far quadrare i conti del piano di riequilibrio. Piano che è stato poi bocciato dalla Corte dei Conti. Bocciatura che ha aperto una crisi culminata con le dimissione dell'ex sindaco Leopoldo Di Girolamo. Lo scatto pubblicato sul profilo facebook del commercialista non è di certo passato inosservato, considerando quanto lo scontro sulla cessione delle farmacie abbia condizionato gran parte dell’agenda politica della passata Giunta. La foto dell’assessore in barca che legge la documentazione del Comune inerente Farmacia Terni, come si legge al centro della cartellina bianca che tiene in mano, è diventata subito virale. Più interessante lo scambio di battute che l’assessore fa con un amico, il quale lo invita a chiuderle tutte le farmacie comunali. «Meglio che chiuderle, forse, è meglio cederle e rimpinguare le vuote casse comunali», risponde l’assessore Dominici.

