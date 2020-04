Sebbene il personale dell'ex Asfm lavori ormai da giorni in piena sicurezza, con mascherine, guanti e schermi parafiato, la preoccupazione del presidente Scarpellini si concentra sui primi tempi dell'emergenza, quando ancora le misure adottate a tutela del personale non erano così stringenti come ora.

Farmacie comunali prese d'assalto, fare i tamponi a tutto il personale. Lo chiede in una nota il presidente dell'ex Asf, Mauro Scarpellini. In una lettera rivolta al commissario straordinario dell'ospedale di Terni, Andrea Casciari, il presidente Scarpellini fa notare che nelle farmacie comunali, da quando è iniziata l'emergenza, sono transitate più di 160 mila persone. Un dato che deve far riflettere. «Mi preoccupa molto l'asintomaticità e mi pare necessario il controllo», scrive Scarpellini in una lettera inviata al commissaario straordinario Casciari. .