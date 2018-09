Dove essere l'asso nella manica, ma si è rivelata un'arma spuntata. La delibera di Giunta del 2000 sventolata dai vertici di Farmacia Terni per non pagare l'affitto dei locali comunali utilizzati dalla partecipata di Palazzo Spada non è mai passata in Consiglio comunale. Il colpo a sorpresa, che ha messo con le spalle al muro l'amministratore unico Fausto Sciamanna e il direttore Nicola Nulli Pero, lo ha tirato fuori il presidente della Terza commissione, Leonardo Bordoni.



​Tanto è bastato per mettere fine a una discussione su canoni di affitto, sconto di locazione, ammortamenti e via dicendo che avevano caratterizzato fino a quel momento la discussione in Terza commissione. Alla domanda del presidente Bordoni «La delibera di Giunta del 2000 è passata in Consiglio?», l'amministratore unico Sciamanna non ha saputo rispondere, così come è rimasto di sasso il direttore Nulli Pero.



«La delibera del 2000 non è passata in Consiglio», è il commento raccolto a caldo. ​Perchè era così importante la delibera di giunta del 2000 per i vertici di Farmacia Terni? Perché in quel documento c'è scritto che la partecipata del Comune può usufruiro dello sconto affitto per i lavori fatti a Palazzo Falchi (900mila euro) per 30 anni. Delibera però che ha perso tutto la sua spinta dopo la novità emersa oggi. Risultato? La richiesta di far versare a Farmacia Terni 90mila euro l'anno per l'utilizzo dei locali comunali, tra cui Palazzo Falchi, è passata con 5 voti a favore e tre astenuti.

