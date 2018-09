Stop alla vendita delle farmacie comunali, arriva il via libera della Giunta. La parola ora passa al Consiglio comunale di Terni che dovrà votare la delibera, approvata questa mattina. Una votazione lampo dopo lo stop che si era consumato nell'ultima riunione di Giunta, in seguito agli approfondimenti che Forza Italia aveva chiesto visto il parere contrario espresso dalla dirigente Rosaria Moscatelli. La delibera, modificata dall'assessore al bilancio con delega alle partecipate Fabrizio Dominici, assente nell'ultima riunione, di fatto congela la vendita. L'obiettivo di Palazzo Spada è quello di affidare le farmacie comunali a una gestione manageriale che nel breve periodo sistemi i conti della partecipata. L'opzione della vendita delle quote, comunque, resta sullo sfondo. «Valutare, in tempi successivi la soluzione gestionale più consona alle esigenze, agli obiettivi e agli interessi dell’Ente e della Società FarmaciaTerni srl, compresa la valutazione dell’opportunità di cedere definitivamente le quote sociali», si legge nella delibera.

«Esprimo soddisfazione per una scelta responsabile e seria della giunta comunale che certamente la maggioranza consiliare ma credo anche le opposizioni coglieranno», è il commento del presidente del Consiglio comunale, Francesco Maria Ferranti. «Vendere oggi - prosegue il presidente Ferranti, responsabile delle partecipate per Forza Italia - sarebbe un dilapidare i sacrifici dei ternani. In futuro con l'azienda efficientata e con i conti in regola si potrà valutare il libero mercato».