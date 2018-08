Era in permesso e sarebbe dovuto rientrare nel carcere di Orvieto ma ha fatto perdere le sue tracce. « Tecnicamente si tratta di evasione, e questo non può che avere per lui gravi ripercussioni se non si costituisce al più presto » , spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe. « Questa è la sesta evasione nell’ultimo anno dal carcere di Orvieto. Si tratta di un altro detenuto rumeno (dopo quello avvenuto non più di due mesi fa) di 43 anni, ristretto per innumerevoli furti e ricettazione, con fine pena 2023 evade dal permesso premio di 8 giorni concessogli dal Magistrato di Sorveglianza. Il detenuto avrebbe dovuto trascorrere le “ferie” di ferragosto dalla sorella residente a Napoli e avrebbe dovuto far rientro il 18 agosto al carcere orvietano. Indiscrezioni non ancora confermate, racconterebbero di un’evasione pressoché’ annunciata, visti i rapporti con il rumeno evaso 2 mesi fa e vista la richiesta (accolta dalla Direzione di Orvieto in occasione dell’uscita del detenuto per il permesso) di prelevare tutti propri soldi depositati sul conto corrente e molti dei propri oggetti personali depositati presso il magazzino detenuti. Incredibile come nell’ultimo anno, i permessi concessi dal Magistrato di Sorveglianza ai detenuti di Orvieto abbiamo portato a sei evasioni, con buona pace del lavoro delle forze dell’ordine impegnate quotidianamente nell'assicurare malviventi alla giustizia » , aggiunge Capece.

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:26



