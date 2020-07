Terni, espode una caldaia: un ferito e danni all'abitazione

TERNI - Una persona è rimasta ferita in modo lieve per l'improvvisa esplosione di una caldaia a muro.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Molise, a Borgo Bovio.

L'esplosione, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha provocato il distacco della parete dove era installata la caldaia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Terni, impegnati a ricostruire le circostanze dell'incidente e ad accertare la stabilità dell'abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA