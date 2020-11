TERNI Si rafforza la collaborazione tra l’ Usl 2 e il Centro di selezione e reclutamento dell’Esercito che ha sede nella caserma Gonzaga di Foligno. La collaborazione, presente già dal 2018, e rinnovata col protocollo d’intesa siglato, nel mese di settembre, dal commissario straordinario dell’azienda sanitaria Massimo De Fino e dal comandante della caserma, generale di brigata Daniele Tarantino, ha impegnato il personale della Usl 2 a garantire tutte le attività di sorveglianza sanitaria per prevenire ed intervenire in caso di diffusione del virus alla “Gonzaga”.

Ora, grazie alla disponibilità della Protezione civile nazionale e del Ministero della Difesa, che autorizza in Umbria 3 squadre di militari ad affiancare le Usl nella effettuazione di tampone nel drive trough, è un contingente dell’esercito a supportare il lavoro dei sanitari del distretto di Terni nella postazione “drive trough” di viale Bramante dove, ogni giorno, si effettuano centinaia di tamponi alla popolazione.

Il contingente di militari, giunto nel fine settimana a Terni per allestire, nell’area “drive trough” della sede centrale dell’azienda sanitaria, una postazione mobile utile per rafforzare la logistica e per l’organizzazione delle attività, affiancherà da oggi gli operatori del distretto di Terni Usl 2 per il monitoraggio, attraverso l’esecuzione di un tampone rinofaringeo.

È utile ricordare, anche in questa occasione, l’accesso alle postazioni “drive trough” non è diretto ma avviene su prenotazione dopo esser stati contattati telefonicamente dal personale preposto della Usl Umbria 2 che fornirà tutte le indicazioni utili per l’esecuzione del tampone nasofaringeo.

«Vorrei ringraziare il generale comandante del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Esercito Daniele Tarantino ed il colonnello De Marchi», dichiara il commissario straordinario Massimo De Fino.

Attualmente a Terni, nella nuova postazione tamponi in modalità “drive trough” di viale Bramante, la Usl 2 esegue circa 300 tamponi al giorno cui si aggiungono oltre 150 tamponi di controllo e di guarigione eseguiti negli ambulatori e a domicilio dal personale infermieristico e dalle Usca del distretto di Terni, le unità speciali di continuità assistenziale, rafforzate nei giorni scorsi dalla direzione strategica aziendale con l’ingresso di 9 dirigenti medici.

