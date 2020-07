© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valeria, 45 anni, ternana, è uscita di casa alle sette di giovedì mattina, ha salutato la mamma ed è sparita nel nulla. In queste ore i parenti la stanno cercando in tutta la città, verificano le segnalazioni di chi l'avrebbe vista alla stazione ferroviaria o su una panchina del centro ma di lei purtroppo non c'è traccia.«Chiediamo aiuto a tutti sperando di poterla ritrovare - dice la cognata. Abbiamo saputo che alle 7 e mezza di giovedì Valeria ha fatto un prelievo al postamat e pensando che avesse preso un treno l'abbiamo cercata alla stazione ma senza esito».Al momento dell'allontanamento Valeria, che ha lasciato il suo telefonino a casa, aveva una borsa abbastanza grande di colore giallo ed una mascherina in stoffa bianca e nera.L'appello della famiglia, che ha segnalato l'allontanamento della donna a carabinieri e polizia e alle associazioni che si occupano di persone scomparse, è accorato: "«Se qualcuno l'ha vista può contattare i numeri 3926923091 oppure 3392551875. Grazie a chiunque ci aiuterà».