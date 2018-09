TerniEnergia cede la progettazione del fotovoltaico agli inglesi di Gil Capital

di Marcello Guerrieri

NERA MONTORO (TR) La buona notizia è che lo stabilimento di Nera Montoro della TerniEnergia continuerà a sfornare progetti per il fotovoltaico. Quella brutta è che saranno solo sette i tecnici che passeranno sotto la giurisdizione della Gil Capital, una società di diritto inglese, è posseduta e guidata da Leonardo Montesi che ha più di 30 anni esperienza professionale nel settore impiantistico. Insomma una grandissima società che si insedia a Narni. La Gil Capital era stata in procinto di prendersi tutto il settore, impianti compresi, solo qualche mese fa ma poi nelle valutazioni finali non sono stati trovati gli accordi con la società TerniEnergia che da parte sua sta vendendo l’intero comparto del fotovoltaico. E’ dell’altro giorno, infatti, la notizia della dismissione di altri dieci impianti fotovoltaici che erano stati costruiti in Italia e che sono passati di mano verso la Sonnedix San Giorgio per un corrispettivo di 5,7 milioni di euro circa. Tutto questo per permettere a TerniEnergia di uscire completamente da questo settore e focalizzare la propria attività verso business di più alto valore aggiunto. “L’accordo consentirà la continuità del brand, fortemente affermato nel settore, il mantenimento della sede operativa della “TerniEnergia Progetti” nell’area industriale di Nera Montoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali per complessivi sette dipendenti di TerniEnergia. Nella newco confluiranno, infatti, asset rappresentati da dipendenti altamente professionalizzati, proprietà intellettuale e certificazioni, ufficio tecnico, attrezzature e software relativi alle attività espletate nel settore fotovoltaico in Italia e all’estero, con l’esclusione del contratto relativo alla costruzione di un impianto fotovoltaico in Tunisia”.

Lunedì 17 Settembre 2018



